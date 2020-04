Twee mannen hebben halverwege december ingebroken bij een woning aan De Nessermolen in Amstelveen. De politie vermoedt dat de twee via een dakraam de woning zijn binnengekomen op het moment dat de bewoners van huis zijn. Als die terugkomen missen zij allerlei waardevolle spullen waaronder sieraden en cashgeld. In Bureau 020 worden beelden getoond.