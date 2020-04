De Maasstraat broeit. Ondanks dat het coronavirus veel mensen van straat houdt en winkeliers een spannende tijd tegemoet gaan, leeft de straat zoals altijd. Misschien zelfs wel meer dan anders. Dat komt bijvoorbeeld door bewoners als Henriëtte, die een briefje met haar telefoonnummer in ijssalon IJsland heeft gehangen en zo hulp aanbiedt aan mensen die het nu kunnen gebruiken. We beginnen deze volle aflevering met een bekend gezicht: in 2015 spraken we bewoonster Hanneke, die al haar hele leven in de buurt woont. Met gepaste afstand vragen we hoe corona haar leven beïnvloedt. Horeca-ondernemer Remco is voorzitter van de winkeliersvereniging en vertelt hoe winkeleigenaren worden uitgedaagd door de gevolgen van het virus. Sacha bijvoorbeeld, van Wijnwinkel Zuid. We sluiten de aflevering af met een live concert van singer songwriter Max Poolman, die ook op Spotify te vinden is.