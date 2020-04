Je vertrouwde ommetje naar de supermarkt of het buurthuis is lastig in deze periode. Je leven speelt zich volledig thuis af. Maar in beweging blijven is enorm belangrijk. Daarom start AT5 met het programma Amsterdam Blijf Fit! Fysiotherapeut Iris Fresen laat samen met presentator Pieter Hulst en 'Super Granny' Ina Koolhaas zien hoe je met alledaagse voorwerpen, zoals een pan, simpele oefeningen kan doen om toch fit te blijven.