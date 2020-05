De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een snackbar te hebben overallen in het Centrum. Het is even flink schrikken voor de medewerker van de zaak aan het Damrak halverwege februari. Uit het niets staat hij oog in oog met een man die een mes trekt en geld wil hebben.