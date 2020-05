Bouwen ten tijde van corona

Ondanks het coronavirus gaat de bouw vooralsnog door. Zo wordt in het Cruquiusgebied en in Diemen hard gebouwd aan nieuwe woningen. Toch heeft het virus invloed in de bouwsector. Bouw Woon Leef zoekt op de bouwplaats uit wat het corona protocol voor de bouwvakkers betekent en hoe de vastgoedontwikkelaars, bouwers en makelaars tegen de toekomst aankijken. Zullen we de invloed van corona nog lang merken of zijn er oplossingen in zicht voor het tekort aan betaalbare woningen?

In het Oostelijk Havengebied wordt het Cruquiuseiland vernieuwd, meerdere appartementencomplexen en publieke voorzieningen zijn in aanbouw. Op de bouwkavel van de Cruquiuswerf worden 173 koopwoningen gerealiseerd waarvan makelaar Eefje Voogd de verkoop doet. Zij ziet vooralsnog geen dalende vraag naar de woningen die zij verkoopt. Bij Cruquiuswerf was al 70% verkocht voor de start van de bouw en er is nog steeds een toenemende belangstelling.

Zorgen toekomstige bouwprojecten

Ontwikkelaar Sander ter Beek van Cruquiuswerf is opgelucht dat de bouw van het appartementencomplex Cruquiuswerf door kon gaan ondanks het coronavirus. Toch is hij voor toekomstige projecten bezorgd over de vertragingen die processen als vergunningsaanvragen nu oplopen door de coronacrisis. 'Met name daarom maken wij ons zorgen over het woningaanbod,' zegt ter Beek.

Protocol op de bouwplaats

Ondertussen zorgt bouwplaats preventie medewerker Lydia Hamaker ervoor dat de regels van het corona protocol worden nageleefd op de bouwplaats van de Cruquiuswerf. Aan het begin van het nieuwe protocol 'was het voor iedereen even de juiste weg zoeken.' Maar nu zijn de bouwvakkers wel gewend zegt Hamaker.

Het protocol betekent voor de bouwvakkers onder andere afstand houden en in shifts lunchen. Voor bouwhulp Osman Yantir is dat geen probleem maar hij mist wel het gezamenlijk schaften in de kantine. 'Vroeger was het leuker natuurlijk, met z'n allen'.

Hoopvolle samenwerking

In Diemen slaan een woningcorporaties en een institutionele vastgoedbelegger de handen ineen om betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren. Die samenwerking resulteert in de bouw van 106 sociale huurwoningen en 102 middeldure huurwoningen in het Sniepkwartier.

Voorheen bouwden vastgoedbeleggers of woningcorporaties zelfstandig hun eigen nieuwbouwwoningen. Robbert van Dijk werkt voor de belegger van het Sniepkwartier en vertelt dat dit bouwproject het grootste samenwerkingsproject tot nu toe is. De samenwerking bevalt goed en biedt nieuwe mogelijkheden voor de bouw van betaalbare woningen.

Woningcorporaties en institutionele vastgoedbeleggers hebben veel gemeen volgens van Dijk. 'We hebben hetzelfde belang, we zijn er voor de langere termijn.' Jan van Barneveld van de woningcorporatie van het Sniepkwartier is ook enthousiast en hoopt op meer samenwerking in de toekomst. 'Wat ons betreft slaan we meerjarig met diverse partijen de handen ineen.'