Voor moslims is het een bijzondere tijd, want zij zitten momenteel middenin hun jaarlijkse vastenperiode: de ramadan. Normaal gesproken is dit een periode van bezinning die samen wordt beleefd, maar door het coronavirus is de situatie dit jaar anders dan anders. Zo kan de iftarmaaltijd niet samen worden genuttigd en zijn moskeeën dicht.

In de Van Speijkstraat spreken we Achraf El Johari over zijn functie als jongerenburgemeester van Amsterdam en over eenzaamheid onder islamitische studenten in deze tijd. Abid Tounssi vertelt over zijn nieuwe Lab6 vodcast voor jongeren. Karima deelt een lekker recept om tijdens de Ramadan gezond te blijven eten. Katja legt uit hoe vrouwen in hun kracht kunnen gaan staan en we sluiten af met Anouar Ennali, die zijn spoken word over deze roerige tijd voordraagt.