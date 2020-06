Groen in de Stad

Amsterdam wordt wereldwijd geroemd om de aanwezigheid van parken en groen. Stadsecoloog Remco Daalder: 'Amsterdam heeft een lange traditie van stad maken en tegelijkertijd groen maken.' Zo is bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos bij de stadsuitbreiding van de jaren '30 aangelegd. Bouw Woon Leef zoekt uit of het bestaande groen wordt bedreigd en of nieuw groen wordt aangelegd bij de huidige stadsuitbreidingen van IJburg en de Zuidas.