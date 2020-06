Twintig jaar geleden stond het Afrikanerplein bekend als een ‘gribusbuurt’: het driehoekige plein werd gebruikt als ontmoetingsplek voor drugsbendes die zich bezighielden met, zoals bewoner Guido het noemt “de ambulante ongelicenseerde farmacie”. Maar, zoals ook Suzanne beaamt: de buurt is in de afgelopen vijftien jaar erg vooruit gegaan. De volkstuin, prominent in het midden van het plein, heeft meegeholpen aan die verbetering. Buurtbewoners kunnen hier tuinieren en zo fungeert het ook als ontmoetingsplek. In de tuin vind je niet alleen bloemen, groenten en een bijentuin, maar ook geneeskrachtige kruiden. We krijgen een kopje medische thee van initiatiefnemer Jitske. Maar eerst ontmoeten we de negenjarige Gene en zijn moeder. Een bijzondere gast want hij is dit jaar uitgeroepen tot Amsterdammertje van het jaar, omdat hij op eigen initiatief de mensen op straat groet en een praatje maakt en soms zelfs even met ze danst.