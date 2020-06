Het blijkt uit deze aflevering maar weer dat het ogenschijnlijk saaie uiterlijk van een straat niets zegt over de spannende verhalen die binnen plaatsvinden. Dit keer in de Leliëndaalstraat in west. Bel eens aan bij het huis van de vrienden Sander en Marisa, en het tegendeel wordt bewezen. Een eclectische verzameling van meubels, kunst, foto’s en boeken doet denken aan een museum, maar is gewoon een heel tof huis. Wel eens een doodskist in een badkamer gezien? En wat doet die mysterieuze persoon in Sanders bed? Na deze bonte tentoonstelling moeten we even op adem komen. Gelukkig lopen we hierna naar ademcoach Rob en zijn vrouw Liselore. Zij wonen met hun twee dochters op een honderd jaar oud woonschip aan de Westerdok en leren mensen te ontspannen via hun ademhaling.