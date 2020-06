Plantage Kerklaan

In deze aflevering van de Straten van Amsterdam duiken we in de onzichtbare wereld van de microbiologie. Samen met twee bewoners van de straat, middelbare scholier Klara en advocaat Joris, bezoeken we namelijk Micropia. Hier strijdt microbioloog Jasper Buikx al jaren voor de reputatie van virussen, die ze in Micropia 'gevaarlijke schoonheden' noemen. Hij vindt het jammer dat ze door het Coronavirus een nóg slechtere naam krijgen dan ze al hadden. Volgens Jasper zijn virussen niet altijd slecht voor je, maar hebben we de miljarden virussen in ons lichaam zelfs nodig! Door middel van Bodyscans en een zoen-experiment zoeken we tot de bodem uit hoe dit in elkaar steekt. Want kun je eigenlijk een virus ontwerpen in een lab? Kan het virus tegen de zon? En de belangrijkste vraag: doet microbiologie het nou goed op tinder?

Maar eerst gaan we op bezoek bij Joris, die uitkijkt op de Hollandsche Schouwburg. Hij heeft een passie voor de 'wondere onderwaterwereld', waar hij zich dan ook als advocaat voor inzet. Ook praten we met Klara over haar carrière als proftennisser. Ze zit op een speciale school voor jongeren die topsport doen en traint 20 uur per week.