Waar sommigen bij het horen van het woord ‘Amazone’ denken aan de rivier in Zuid-Amerika, denkt Amazonen-expert Susanne Borowski aan vrouwelijke strijders te paard uit de Griekse oudheid. Susanne weet alles van de Amazonen en leert ons meer over de herkomst van de naam van de Amazonenstraat in Oud-Zuid.

Daarna vervolgen we onze weg naar de postuitgifte verderop in de straat. Hier start voor veel postbodes hun werkdag, en zo ook die van Joshua van Eekeren. Voordat hij met een kar vol pakketten en brieven de buurt in trekt, vertelt hij wat hij nou zo leuk vindt aan zijn werk. Na een portiekgesprek met buren Puck, Anita en Fred gaan we op bezoek bij Sanne. Zij vertelt ons het bijzondere verhaal over haar huwelijksdag: ze is namelijk door voormalig burgemeester Van der Laan getrouwd, ter ere van het 10-jarig jubileum van het roze huwelijk.