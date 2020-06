Met zo’n 21 hectare en 440 tuinen is Amstelglorie het op één na grootste volkstuinenpark van Amsterdam. Amstelglorie werd in 1953 officieel opgericht en telde bij de start 364 tuinen; het was toen het eerste volkstuinencomplex op vaste locatie.

In 1972 betrokken Jan en Karina Wolkers tuintje nummer 294, waar ze het tuinieren ontdekten en Wolkers in alle rust kon schrijven. De erfenis van Jan Wolkers is nog op veel plekken in de tuin terug te zien: de planten komen uit de tuin van hun huis op Texel, en zelfs het welbekende spuugbeestje laat zich zien.

Maar we starten bij Nienke de la Rive Box. Voor het televisieprogramma 3 op Reis gaat ze de hele wereld over op zoek naar de meest bijzondere plekken, maar sinds een paar jaar zit ze als ze in Nederland is het liefst met haar handen in de aarde. “Het klinkt misschien een beetje suf, maar er is echt een wereld voor me open gegaan!”, aldus Nienke.

Jeroen heeft lang in het bestuur gezeten en leidt ons rond over het park terwijl hij over de geschiedenis vertelt. Tot slot komen we aan in de Wolkerstuin, opgericht door Florence. Er zullen vast veel spannende dingen in de Wolkerstuin gebeurd zijn. “Het was vroeger veel meer beschut” aldus Florence. We nemen een kijkje in het huisje en Florence sluit af met een gedicht over… tuinen.