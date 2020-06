Het Waddenwegviaduct in Noord wordt momenteel gesloopt. Het viaduct werd vroeger gebruikt als busstop, maar die busstop is verplaatst naar Station Noord. De sloop staat al een lange tijd op de planning. Er was veel commotie over het blijven of het slopen van het viaduct, maar de knoop is doorgehakt. Door de sloop moet er een betere verbinding voor fietsers en voetgangers komen tussen het winkelcentrum en het station. Ook komt er meer ruimte voor groen.