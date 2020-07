Merel Huizinga, Amsterdammer van het jaar 2019, is met haar stichting Philomela in de Kerkstraat gevestigd. Zij verbindt mensen van alle leeftijdscategorieën door samen muziek te maken en zong in corona-tijd op de stoep voor verzorgingshuizen. Even verderop in de straat wonen Marion en Ipo, beiden advocaat. Marion is 77 en werkt nog altijd, Ipo is inmiddels gepensioneerd. Ze wonen er sinds 1995 en hebben in de loop der jaren heel wat schatten verzameld, onder andere cadeautjes van cliënten uit gevangenissen. Kleindochter Marijne komt al haar hele leven over de vloer en heeft zelf ook acht jaar in de kerkstraat gewoond. Ze is historicus en vertelt over de geschiedenis van de straat vertelt het bijzondere verhaal achter een verborgen gevelsteen. Alsof het niets is lopen we via de binnentuin van de Kerkstraat en de Keizersgracht naar de achteringang van de Keizersgrachtkerk, waar Merel en haar pianist een privéconcert geven.