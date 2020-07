Verstedelijking: woningen en nieuwe stadsharten bijbouwen binnen de stadsgrenzen

Door het grote woningtekort in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten de komende twintig jaar 250.000 woningen worden bijgebouwd. Maar waar? Aan de randen van de steden in de MRA is nauwelijks plek omdat daar natuur- en landbouwgebieden liggen. Bouw Woon Leef gaat daarom op zoek naar plekken binnen de de bebouwde kom waar woningen, werk en voorzieningen kunnen worden gecreëerd.



Er is nog genoeg plek binnen de steden en dorpen van de MRA volgens het Dashboard Verstedelijking, opgesteld door het College van Rijksadviseurs. Rijksadviseur Daan Zandbelt legt uit hoe de juiste locaties voor woningen, stadsharten of werkplekken het leven in Amsterdam en de omliggende steden kan verbeteren. Met waardevolle groene gebieden moet zorgvuldig worden omgegaan en rondom ov-knooppunten moet juist gebouwd worden volgens Zandbelt.

Functiescheiding verleden tijd

Daarnaast zijn eenzijdige naoorlogse wijken vaak een gunstige plek om woningen en voorzieningen te bouwen. De breed opgezette wijken uit de jaren '60 en '70 zijn namelijk vaak met het ideaal van functiescheiding gebouwd, dus wonen, werken en winkelen op aparte plekken. Door er stadsharten en woningen aan toe te voegen, kan de leefbaarheid verbeterd worden en komen er tegelijkertijd meer woningen.



Schalkwijk in Haarlem is zo’n wijk waar wonen, werken en winkelen gescheiden waren. De komende jaren zal deze wijk door nieuwbouw en transformatie diverser worden. Er komen op lege plekken extra woningen, een aantal kantoorgebouwen worden verbouwd tot moderne appartementen. Het ouderwetse winkelcentrum wordt een stadshart met onder andere een bioscoop, nieuwe winkelruimtes, woningen en meer plekken om te ontmoeten. Zo krijgt Haarlem er niet alleen meer woningen bij, maar ook levendig stadshart.