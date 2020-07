In deze aflevering van De Straten van Amsterdam strijken we neer in de Bijlmer, in de Amsterdamse Poort om precies te zijn. Dance-kundige Anthony heet ons welkom in zijn huis aan het Bijlmerplein, vertelt ons over zijn passie voor elektronische muziek én rekent af met de stigma’s over Zuidoost.

Hierna brengen we een bezoekje aan New Metropolis Zuidoost, een dependance van Pakhuis de zwijger. Op de gevel van het gebouw heeft kunstenaar Munir de Vries een enorme muurschildering gemaakt, die de groei van Zuidoost en de dromen van de buurtbewoners vertaalt. Matthieu, leerling van de IMC Weekendschool én toekomstig mode-ontwerper heeft hem hierbij een handje geholpen. Daarna mogen we een bezoekje brengen aan de studio binnen, waar tijdens corona op afstand alle programma's kunnen worden gemaakt. We spreken hier programmamaker Angelo Bromet. Hij weet namelijk als geen ander wat er gaande is in de buurt en probeert hier via New Metropolis zoveel mogelijk buurtbewoners bij te betrekken.