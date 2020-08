Aflevering 22

Fysiotherapeute Iris laat haar team flink zweten. In deze aflevering van Amsterdam Blijf Fit! werken presentator Pieter Hulst en 'Super Granny' Ina met oudere Amsterdammers aan de conditie én aan de coördinatie en gebruiken als attribuut een paraplu of wandelstok. Pieter stapt in een oefening niet alleen over een wandelstok heen, maar ook over zijn weerzin tegen sport. En achter die wandelstokken blijkt een bijzonder verhaal te zitten. Blijf jong fit en lenig. Kijk Amsterdam Blijf Fit!