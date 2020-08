Vandaag in het in het leukste sportprogramma Amsterdam Blijf Fit wordt er weer flink gesport in het Flevohuis met Pieter, fysiotherapeute Iris en onze 'Super Granny' Ina. Naast boksen met flesjes water doen ze met de ouderen een kozakkendans. En bij Pieter kraakt het een beetje als hij de heupen moest losdraaien. Doe mee en blijf fit!