Ook vandaag trainen Pieter, Ina en fysiotherapeut Iris zich weer in het zweet met de ouderen in ons sportprogramma Amsterdam Blijf Fit! Iris leert de deelnemers in het Flevohuis de zonnegroet met een klerenhanger, en Ina vertelt tijdens een rekoefening hoe ze van een chipsetende bankzitter in drie jaar tijd wereldkampioen powerliften is geworden.