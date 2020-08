Ondanks de hitte werken Pieter, Iris en Ina zich in het Martin Luther Kingpark weer in het zweet om fit te blijven. De Amsterdamse Stien die ook in het park is, doet graag mee. Iris traint de deelnemers op uithoudingsvermogen, coördinatie en soeplesse. Er zijn veel fanatieke sporters in het park. 'Uitslovers', vindt Pieter. maar die uitspraak komt hem op een forse reprimande te staan van de rest.