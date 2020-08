In het Martin Luther Kingpark trainen Iris, Pieter en Ina vandaag met Marije die toevallig langsliep en elke dag trouw alle oefeningen doet. Ze is dan ook erg lenig. Ook Ina laat zich van haar beste kant zien en leert de anderen wat in de sportwereld wordt bedoeld met 'de stofzuiger'. En met een fles schoonmaakmiddel voeren de deelnemers vandaag de 'deadlift' uit.