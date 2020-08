In de zinderende hitte van het Martin Luther Kingpark in Zuid traint fysiotherapeute Iris de heupen los van Ina en Pieter. Met Marguerite die voorbij fietst wordt de kozakkendans uitgevoerd en Salvador, die zichzelf al dagelijk afbeult in het park, is hét voorbeeld hoe u er ook uit kan zien als u dagelijks meedoet met Amsterdam Blijf Fit!.