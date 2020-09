Leeuw van Vlaanderenstraat

In de Kolenkitbuurt worden de kunsten beoefend door jong en oud, maar deze twee groepen komen niet altijd even snel met elkaar in aanraking. Adnan Atik zet zich in Nieuw-West al jaren in om mensen van verschillende achtergronden en leeftijdsgroepen met elkaar te verbinden door het vertellen van verhalen. Tegenwoordig biedt hij jong talent een podium in zijn nieuwe programma New Metropolis: Smeltkroes.



Allereerst gaan we langs bij een van de jongeren die hieraan deelneemt: de goochelaar Hamza 'Nape' Karimi. Ondanks het feit dat zijn islamitische familie het er niet mee eens is, heeft hij zichzelf allerlei trucs aangeleerd en heeft sinds kort zelfs zijn eigen show. Ortwin daarentegen stond pas op zijn 65e voor het eerst op het podium. Nadat hij zijn hele leven achter de camera had doorgebracht, besloot hij er toen vóór te gaan staan. Naast zijn betrokkenheid bij het ZID-theater in zijn buurt was hij onlangs ook te zien in een videoclip van niemand minder dan de rapper Boef.