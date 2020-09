Hoewel de Staalkade niet langer is dan 100 meter en er maar zeven huizen staan, valt er genoeg over dit stukje Amsterdam te vertellen én is hier genoeg te ze zien. Meubelontwerper Ronald woont om de hoek en heeft op de Staalkade zijn werkplek. Met zijn op het Amsterdammertje geïnspireerde bijzettafel brengt hij een ode aan de stad. Bewoner Jan Jelle heeft ooit op aanraden van een vriend zijn woning aan de Staalkade gekocht, omdat het de allermooiste plek in heel Amsterdam zou zijn. Vanaf zijn dakterras heeft hij een bijzonder uitzicht over de achterhuizen en de ‘achter-achterhuizen’ van de Zwanenburgwal en Groenburgwal. Aan de voorkant van zijn woning heeft hij een prachtig uitzicht over de Amstel. We sluiten af bij Mieke Martelhoff, voormalig eigenaresse van het legendarisch café Vivelavie, en haar vrouw Rosemary. Zij vertellen ons over hun meest bijzondere momenten in het café, en hoe de liefde tussen hen is opgebloeid.