We zijn vandaag op bezoek in Tuindorp Watergraafsmeer, oftewel Betondorp. We beginnen op de Middenweg waar we langsgaan bij Judith, bewoonster van het huis waar schrijver Nescio heeft gewoond. Dit doen wij samen met Nescio-fan Sem die met zijn vrienden een gelijknamige leesclub is begonnen. Hij vertelt waarom Nescio nog altijd heel relevant is en hoe een boekenclub je kan helpen bij het ‘meiden versieren’. Bij Judith thuis horen we meer over ongeplande huisdieren en de blijvende invloed van Nescio op hun dagelijks leven. Daarnaast blijkt dat ze toch wel een beetje de connectie met de buurt mist. Om hier verandering in te brengen nemen we Judith mee dieper Betondorp in. Op de Ploegstraat worden we hartelijk ontvangen door buurman Jan, die zich al meer dan 30 jaar Betondorper mag noemen. Na zijn kunstwerken te hebben aanschouwd gaan we in op zijn muzikale verleden en liefde voor de buurt.