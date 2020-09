Vroeger een afgelegen straatje, afgelopen zomer ontdekt door zowel toerist als Amsterdammer: de Bickersgracht. We spreken met drie buurtbewoners over deze verandering. Eerst gaan we langs bij kunstenares Maria, die helemaal gek is van bamboe. Haar huis zit verstopt achter deze plant en binnen vertelt ze hoe de beweeglijkheid van bamboe haar zo inspireert in haar werk. Verder gaan we langs bij Maud, die onlangs een buurt-expositie heeft gemaakt. Zij is in no-time verliefd geworden op de buurt en de buurt op haar. Maud vindt het leuk om te zien dat de Bickersgracht populair is maar geeft aan dat de drukte ook onrust met zich meebrengt. Samen met Maud gaan we tenslotte langs bij Rob, eigenaar van de blikvanger van Bickerseiland: een gigantische gele seksonderzeeër. Rob heeft onrust op een ander vlak, hij ligt al meer dan tien jaar in de clinch met de Gemeente en Waternet over zijn onderwatervaartuig. Toch heeft Rob geen spijt van zijn aankoop en gaan we in op de opmerkelijke historie achter deze boot.