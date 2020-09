Vandaag zijn we in de Andreas Bonnstraat: een kleine maar fijne straat in Amsterdam Oost. We gaan langs bij kattengedragstherapeut Shireen. Zij woont samen met haar vier katten in een mooi benedenhuis. Hoe kan je het beste een kat benaderen? Heeft een kat altijd een vriendje nodig? Shireen geeft ons tips. Vervolgens loopt Shireen met ons mee naar haar overbuurman Alexander. Daar krijgen we haar gelijk in actie te zien als kattengedragstherapeut. Alexander is geboren in Griekenland en leeft nu van zijn muziek. Hij speelt voor ons zijn laatste single - toepasselijker kan bijna niet - ‘The Pussycat’. Klik vooral even door naar zijn videoclip! Tot slot lopen we het TapasTheater in, waar Simon en Nikki hun show ‘Het Goed Nieuws Journaal’ aan het repeteren zijn. Ze verblijden ons met een dosis gelach, gezang en natuurlijk: goed nieuws.