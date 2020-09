Amsterdammers, blijf fit! zeker nu we nog lang niet van corona af zijn. Blijven bewegen is enorm belangrijk. Deze week is het ook de Nationale Valpreventieweek. Jaarlijks gebeuren in en rond het huis veel ongelukken door onveilige situaties in huis. Gladde schoenen, losliggende draden. Voor je het weet, lig je op de grond met alle gevolgen van dien. Daarom in elke aflevering een tip hoe je dit kunt voorkomen.