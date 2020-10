Vandaag zijn we in Oud-West in de Nicolaas Beetsstraat, vernoemd naar dichter en predikant Nicolaas Beets. We beginnen dan ook bij de Muur van de dichters waarbij we het gedicht Keurigheid van Nicolaas Beets ‘uit de buurt trekken’. Hij schreef in 1905: ‘Wat schoon is moet eenvoudig zijn’, zijn de muzikale straatbewoners het daar mee eens? Derick geeft met zijn geesteskind SoulNL een uniek soul-sausje aan Nederlandstalige klassiekers. We blikken terug op zijn begin als muzikant: op schoot achter de piano bij zijn Surinaamse vader. Derick neemt ons mee naar zijn favoriete buurvrouw Loes, ook wel de moeder van de buurt, ze voelt zich erg verantwoordelijk voor haar buurtbewoners en maakt zich zorgen over het tekort aan sociale huurwoningen.Tot slot volgen we Derick naar de studio van Stefan, waar hijzelf ook oefent. Verschillende befaamde artiesten zijn deze studio binnengestapt, om maar een Joe Jackson te noemen. Stefan en zijn vriend Mark performen een liedje dat ze - speciaal voor ons - in elkaar hebben geknutseld.