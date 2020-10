Derde Wittenburgersdwarsstraat

Vandaag zijn we langs in de Derde Wittenburgerdwarsstraat bij een familie vol muziek, kunst en theater. We treffen Jos en Septimia Zandvliet, o.a. bekend van Dogtroep en ACCU-fanfare, op hun boot uitkijkend over het voormalige aardappelpakhuis. In het aardappelpakhuis nemen we eerst een kijkje in het atelier van Jos en Septimia waar ze mensen voeden: niet met aardappelen maar met muziek. We lopen verder naar Dirks studio waar Ko en Dirk Zandvliet aan het werk zijn. Ko en Dirk, bekend van o.a. Jungle By Night, Gallowstreet en Brass Rave Unit, vertellen ons over hun bestaan als uitvoerende kunstenaars in deze lastige tijd. De dochter des huizes, Tula Zandvliet, neemt ons mee naar haar atelier op zolder en toont ons haar handgemaakte design. Tot slot verrast familie Zandvliet ons, samen met Pretvormer, met een feestelijke parade door de Derde Wittenburgerdwarsstraat. Daar zijn niet alleen wij blij mee maar ook de rest van de straat!