In deze aflevering bezoeken we het Kraanspoor op het NDSM-terrein. Met een druk leven kun je hier als bewoner echt even tot rust komen, en dat is in deze (corona)tijden wel prettig nu men zoveel thuis moeten werken. En waar kom je beter tot rust dan aan het water? Daar ontmoeten we Gijs, die twintig jaar geleden besloot het roer helemaal om te gooien en de wereld over te reizen met het zeilschip King's Legend. Zijn partner Famke ging mee op reis en schreef een logboek over hun avonturen. Verder gaan we langs bij Matthijs, de eeuwige student filosofie. Hij woont in een knusse studentenkamer en wist een hele lange tijd niet welke kant hij op wilde met zijn schoolcarrière. Samen met Matthijs gaan we op bezoek bij buurvrouw Ayesha. Zij is gespecialiseerd in het coachen van jonge ondernemers en heeft al wel een duidelijk carrièreplan voor ogen.