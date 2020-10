Binnenskamers: Jeangu Macrooy

Het is deze maand Black Achievement Month: de maand waarin de bijdragen van prominenten met Afrikaanse roots aan de Nederlandse samenleving onder de aandacht worden gebracht. Dit jaar is niemand minder dan Jeangu Macrooy ambassadeur, en dat is niet voor niks want hij is, in zes jaar tijd, uitgegroeid tot een van de grootste muzikale talenten van het land. In de Straten van Amsterdam: Binnenskamers zijn we welkom bij Jeangu thuis. In een persoonlijk gesprek met Redouan vertelt Jeangu over zijn weg van Suriname naar Nederland en hoe hij verliefd werd op Amsterdam. Onder het genot van een kop thee vertelt Jeangu wat hij wil bereiken met zijn ambassadeurschap voor Black Achievement Month en wie zijn helden met Afrikaanse roots zijn. Tot slot moeten we het natuurlijk ook even hebben over het Eurovisie Songfestival. Jeangu zou Nederland dit jaar vertegenwoordigen op het grote podium maar dat is verschoven naar volgend jaar. Redouan helpt hem daarom een handje bij het schrijven van zijn nieuwe nummer voor het Eurovisie Songfestival 2021.