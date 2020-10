Derkinderenstraat

In Nieuw-West staat een bijzondere rondleiding op het programma. AT5 gaat langs bij stadsklooster La Verna, waar acht broeders van Franciscus woonachtig zijn.

Dit doen wij samen met Lino die al 3,5 jaar uitkijkt op het enigszins verborgen klooster aan de Derkinderenstraat. Lino woont in een studio op de zevende verdieping van appartementencomplex Change=. Hoewel Lino een goede klik heeft met zijn buren is het wonen in Change= minder fijn. Van ballenbakparty’s tot rechtszaak, Lino vertelt ons erover.

Broeders Fer en Rob nemen ons mee en laten zien dat het kloosterleven uit meer bestaat dan alleen bidden. Zo heeft Fer ook contact met de vele moslims uit de buurt en zit Rob al jaren als Ajax-fan in de Johan Cruijf Arena. Zo polst Lino nog naar een beschikbare kamer en sluit Fer af met een ode aan Claudia de Breij.