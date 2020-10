Zuidoost is al lang niet meer alleen de plek van hoge flats en monotone gebouwen. Er wordt volop gebouwd aan woningen en er komen steeds meer nieuwe panden bij. Deze keer bezoeken we de Nilda Pintostraat in de wijk Ganzenhoef. Met de bewoners bespreken we of het een beetje fijn wonen is en of er sprake is van gentrificatie.We ontmoeten allereerst Nina, zij is geboren en getogen in Zuidoost. Nina is één van de gidsen van de door jongeren georganiseerde Bims Tour. Dit initiatief moet het stereotype woonbeeld voor nieuwe bewoners van de Bijlmer ontkrachten. De gidsen van de Bims Tour brengen nieuwe en bestaande bewoners samen en geven hen een rondleiding door hun eigen stadsdeel.Ook gaan we langs bij Priscilla Vaudelle. Ook zij woont al haar hele leven in dit stadsdeel en is mede-oprichtster van het collectief Lost Project. We gaan met haar in gesprek over haar carrière als theatermaakster en haar visie op de huizenmarkt. Priscilla blijft graag in Zuidoost wonen maar vraagt zich af: is dat nog wel haalbaar in de toekomst?Tot slot bezoeken we architect Peter Dautzenberg. Naast zijn werk als architect is hij ook voorzitter van het Bijlmermuseum en al 40 jaar woonachtig in Zuidoost. De met sloop bedreigde flat Kleiburg is door zijn inzet blijven bestaan. Volgens Peter moet er veel minder gesloopt worden maar juist het stukje geschiedenis van Zuidoost bewaard blijven.