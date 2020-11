Binnenskamers: Gotu Jim

Rapper Gotu Jim - te herkennen aan zijn vissershoedje en vulgaire teksten - is het nieuwe talent van Faberyayo’s label Burning Fik. Menig student in Amsterdam, maar ook buiten de ring, kent zijn teksten woord voor woord. Hij maakt een studentikoze indruk en rapt over het poppen van een pil met Matthijs de Ligt. Wie is deze jongen? Jim is opgegroeid in Amsterdam in een creatief nest. Als zoon van acteurs Bodil de La Parra en Geert Lageveen werd hij op jonge leeftijd al meegenomen naar theater en musea. We ontmoeten Jim in de Eerste Helmersstraat in zijn ouderlijk huis. Hij neemt ons mee naar zijn oude kamer en vertelt over zijn jeugd en de start van zijn muzikale carrière. Daarna sluiten we aan bij Bodil aan de keukentafel en hebben we het in een openhartig gesprek over Jim’s Surinaamse achtergrond, het nieuwe boek van Bodil over de Surinaamse familiegeschiedenis en over hun gezamenlijke podcast ‘Zo moeder zo zoon’. We eindigen de aflevering met een twist: letterlijk. Nog nooit van de Broekoe andersom-dans gehoord? Geen zorgen, Jim leert het je stap voor stap.