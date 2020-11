Binnenskamers: Sisi Bolatini

Sisi Bolatini, ook wel bekend als de Travelling Turbanista, neemt ons vandaag mee naar haar bruisende werkplek in het centrum van Amsterdam. Met meer dan 200.000 volgers op Instagram wordt het tijd dat de Amsterdammer Sisi beter leert kennen. Dit keer houdt AT5 de camera vast in plaats van de vlogger zelf.

‘Influencer approved’ beginnen we de aflevering met halen van een kopje koffie buiten de deur. Op het rokin vertelt Sisi over het achtervolgen van haar passie, het trots maken van je ouders en de favoriete foto van haar moeder. Eenmaal binnen blijkt dat bekend zijn op social media niet alleen voordelen kent: Sisi kreeg tijdens haar tijd als stewardess een burn-out waardoor ze tijdelijk helemaal offline moest gaan. De druk om constant te filmen resulteerde in uitputting, door bijvoorbeeld wakker te blijven na een vlucht van 17 uur om volgers te blijven entertainen.

Verder krijgen we een kijkje in de studio waar al haar opnames plaatsvinden. Sisi vertelt over haar deelname aan de campagne #jijstaatnietalleen van de gemeente Amsterdam. ‘Ik denk dat elk meisje in Amsterdam wel een ervaring heeft met seksuele intimidatie.’