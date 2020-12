Oudezijds Voorburgwal

Wij van de Straten kunnen er geen genoeg van krijgen: De Wallen. Ten tijde van corona is het niet meer wat het geweest is, merkt ook bewoner Frank. We gaan langs op een stille Achterburgwal en eindigen bij een monumentaal pand van het Leger des Heils, waar Henny en Margo ons meenemen in het leven van Grootste Amsterdammer Aller Tijden: Majoor Bosshardt.

Nadat Frank zich persoonlijk bij Cecile had gemeld voor ons programma, moesten we wel bij hem langsgaan. Frank is kunstenaar en zijn woning staat bomvol met zelfgemaakte lampen. Eenmaal boven vertelt Frank over zichzelf 7 jaar hebben opgesloten, achterstallige huur en zijn zoektocht naar een nieuwe vrouw in zijn leven.

Verder ontmoeten we Henny en Margo voor de huiskamer van het Leger des Heils, waar ze meer dan twintig jaar boven hebben gewoond. Margo legt uit dat het hartstikke veilig opgroeien is op de Wallen, maar dat ze wel even de pis en drugs moest wegspuiten voor ze kon knikkeren. Eenmaal binnen vertelt Henny over een plek met prachtige herinneringen, van een nat bed door het douchen tot vrouwen die ‘s nachts naast je bed breien. Tussendoor geeft Roel nog snel een kusje aan de Majoor.