Binnenskamers: Yes-R

De Straten van Amsterdam maakt vandaag een uitstapje naar Diemen, waar we langsgaan bij Yes-R. De rapper is bekend van megahits als ‘Leipe Mocro Flavour’ en ‘Uit elkaar’ en er zijn maar weinig Nederlanders die zijn naam niet kennen. Deze hits zijn echter alweer zo'n 15 jaar oud, dus hoog tijd om uit te vinden waar de geboren Amsterdammer zich nu mee bezighoudt.

Op straat wordt duidelijk waarom Diemen zo goed past bij de levensfase waarin Yes-R zit en waarom zijn gezin daar zo gelukkig is. Bij het betreden van de woning kijken we met Yes-R aan de hand van zijn collectie gouden platen terug op de bijzondere gebeurtenissen uit zijn muzikale carrière, die varieert van een samenwerking met Akon tot het verlaten van het label van zijn grote neef Ali B.

Dat de rapper afgelopen jaren niet heeft stilgezeten is overduidelijk. Zo vertelt hij over de nieuwe muziek die hij recentelijk heeft uitgebracht, en dat het met 150 shows per jaar haast niet haalbaar is om ook nog de studio in te duiken.

Ook diende Yes-R jarenlang als cupido voor kids in het programma Gek op Jou. Samen met hem praten we over de huidige relevantie van het programma en vraagt hij zich hardop af of het niet tijd is voor een nieuw seizoen. Tot slot verrassen we de artiest ook met een interview van zichzelf, net voor hij een grote man werd in de Nederlandse popcultuur.