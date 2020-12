Eef Kamerbeekstraat

De Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland is misschien wel de meest sportieve buurt van Amsterdam. Sinds juni dit jaar vind je hier het allergrootste skatepark van Nederland. In deze nieuwbouwwijk zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van sport en spel: zo worden er de komende tijd naast nieuwe woningen ook veel nieuwe sportvelden aangelegd. We gaan met bewoners en initiatiefnemers in gesprek over de (sportieve) ontwikkelingen in hun wijk. Actieve buurtbewoonster Thea vindt dat er ook kritisch gekeken moet worden naar al die veranderingen en ontwikkelingen. Zij vindt dat het eiland voor iedereen zo leefbaar mogelijk moet zijn, en zet zich dan ook fanatiek in om dit te kunnen realiseren. Ook voor sportcoach en jongerenwerker Sinan zijn de leefbaarheid, ontwikkeling en sportfaciliteiten in deze wijk erg belangrijk. Met zijn bedrijf SK Coaching brengt hij de Amsterdammers in deze buurt dichter bij elkaar door sportactiviteiten te organiseren voor jongeren. Buurtbewoners zoals Thea zijn erg blij met Sinans inzet voor de buurt en komen regelmatig een kijkje nemen bij een van zijn trainingen. Buurtbewoner Samuel is er vandaag ook bij en vertelt ons over zijn grote passie, die - hoe kan het ook anders - in het teken staat van sport. Hij beëindigde namelijk zijn schoolloopbaan om zich volledig te focussen op zijn droomcarrière als voetbaltrainer. Ter afsluiting van de aflevering moet het nieuwes skatepark natuurlijk even worden getest en kijken we naar de skills van Bert die wekelijks in het skatepark te vinden is.