Je moet goed zoeken, wil je in Amsterdam nog op een culturele vrijplaats stuiten, maar op de Zuider IJdijk zijn er maar liefst twee te vinden. De vraag is echter voor hoe lang nog, want er wordt op Zeeburgereiland flink gebouwd. Wat verliest Amsterdam met de komst van deze nieuwbouw? Jesse Limmen leidt ons rond bij vrijplaats Fort Knox. Hij organiseerde zes keer het Magneet Festival in Amsterdam Oost. Het festival hield in 2017 op met bestaan, waarna Jesse zijn koers moest wijzigen en zijn ambities bijstellen. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met het upcyclen van stadshout. We mogen ook even binnenkijken in de bijzondere boomhut van Matthijs. Jesse heeft zes keer het Magneet Festival georganiseerd in Amsterdam Oost. Tussen de twee vrijplaatsen in, heeft Cor al zo’n vijftig jaar zijn boerderij. Cor laat ons zijn grote trots zien: zijn twee paarden. Cor is inmiddels 93 jaar en heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Hij vertelt ons wat hem nog het meest bijstaat van die tijd. Tot slot gaan we langs bij vrijplaats One Peaceful World. Elya verruilde haar woning in de Pijp voor een pipowagen en woont nu al een aantal jaar met haar man en twee kinderen op deze idyllische plek.