Tachtig jaar geleden kwamen Amsterdammers tijdens de Februaristaking voor elkaar op, ongeacht wat voor geloof of politieke overtuiging ze hadden. Ze vertrokken uit de fabrieken, legden hun werk bij de tram neer of gingen die dag niet naar school, allemaal vanuit hetzelfde idee: ‘Wees solidair met het zwaar getroffen Joodse deel van de werkende bevolking’.

Maar hoe kwam het dat de Amsterdamse bevolking massaal ging staken? Daarvoor gaan we naar de Van Woustraat 149, waar vroeger IJssalon Koco was gevestigd. Souraya van het Jongerencomité 4 en 5 mei vertelt op deze speciale plek wat de aanleiding was van de Februaristaking en hoe de stad zich snel bewust werd van het belang om te gaan staken. Souraya geeft ook het belang aan van het herdenken in de buurt en hoe het ervoor zorgde dat zij betrokken raakte bij het jongerencomité.

Eén van de makers van het bekende pamflet “Staakt! Staakt! Staakt!”, Frans Lavell senior, deed dat met gevaar voor eigen leven. Zijn zoon, Frans Lavell junior, vertelt over de rol van zijn vader in de Februaristaking en de gevolgen van die actie in het Lloyd Hotel, de plek waar zijn vader opgesloten zat nadat hij was opgepakt door de Duitse bezetter. Met Frans staan we stil bij we de vraag hoe relevant de herdenking nu nog is.