Straten- Houtmankade

In Amsterdam zijn er een tal aan straten vernoemd naar oude helden met een dubieus verleden. Zo is de Houtmankade vernoemd naar Cornelis de Houtman: een van de tientallen zee'helden' met een straatnaam van wie de carrière de afgelopen maanden door studenten publieksgeschiedenis van de UvA, op verzoek van Gemeente Amsterdam, onder de loep is genomen.

Bij het straatnaambordje van de Houtmankade treffen we publieksgeschiedenis student Sjoerd. Door hem en zijn groepsvoorstel kunnen we in de Zeeheldenbuurt stoeptegels met QR-codes verwachten. Bij het scannen van de QR-code, krijg je een geluidsfragment te horen over wie bijvoorbeeld Cornelis de Houtman precies was.

Want weten de huidige straatbewoners van de Houtmankade wel naar wie hun straat is vernoemd? We gaan daarvoor eerst langs Martijn, ook wel bekend als STALE. Met zijn portretten heeft hij onder andere in het Rijksmuseum gestaan. Zijn werkstijl doet denken aan Jackson Pollock: hij gooit met verf en op deze manier ontstaan de meest bijzondere portretten.

Als laatste gaan we op bezoek bij Anne. Hij heeft zijn manier van werken radicaal omgegooid. Anne heeft zo'n dertien jaar in de hipste horecatenten in Amsterdam gewerkt. Door de coronacrisis kwam er een einde aan het nachtleven en daarmee aan zijn werk. Hij moest zijn leven een 180 graden draai geven. Dat is gelukt: hij is een hondenuitlaatservice begonnen en hij is gelukkiger dan ooit tevoren.