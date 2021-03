Aalsmeerweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering laten we ons dan ook helemaal betoveren in deze sprookjesachtige straat.

Wie graag de Efteling bezoekt, zal zich hier snel thuis voelen. Vandaag laten we ons dan ook helemaal betoveren in deze sprookjesachtige straat. Multitalent Jerry geeft sinds de uitbraak van het coronavirus dakconcert voor de hele buurt en heeft door middel van de ‘Beter een goede buur’- speurtochten een manier gevonden om de buurt te betrekken bij een magische onderneming. Dit keer zijn de buurtbewoners beland in een sprookje waarin ze zelf de hoofdrolspelers zijn. Zo speelt de kroegtijger van Café Lijn 15 de stiefmoeder van Assepoester en de juf van de basisschool in de buurt de Goede Fee.

Buurtbewoner Pieter geniet ook erg van Jerry zijn dakconcerten en speurtochten, “Het geeft een goede sfeer, veel mensen komen aan de deur”. Al een aantal keer heeft zijn huis gediend als een verstopplek in de speurtocht waar een voorwerp verborgen lag. Als hij geen voorwerpen aan het zoeken is, maakt hij zich hard voor de “Talentroute’’ op het Bindelmeercollege. In deze klassen wordt er gefocust op het benadrukken van het talent van kinderen. Volgens Pieter werkt dit heel goed: “Leerlingen willen uitgedaagd worden, door uitdaging gaan ze zich niet vervelen en willen ze leren”.

Buurtbewoonster Carine is ook groot fan van de initiatieven van Jerry. Zij deed mee aan de vorige kunst-wandelspeurtocht, waarvan een schilderij nu haar huis versiert. Naast het schilderij is haar tuinhuis een blikvanger, waar menig Amsterdammer jaloers op zou zijn!