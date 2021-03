In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering bezoeken we de Transvaalstraat in Oost.

Wie nog niet overtuigd is van het spreekwoord ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, zou de Transvaalstraat eens moeten bezoeken. In deze straat let iedereen op elkaar.

Een lichtpuntje voor de Transvaalstraat zijn de broers Hans en Pieter. De broers, ook wel de burgemeesters van de straat genoemd, zijn samen met hun parkiet Willem altijd te vinden op hun vaste plek in de rijkversierde voortuin: "Weer of geen wind, we zitten altijd buiten". Hans en Pieter zijn het aanspreekpunt van de buurt. Bewoners komen bij hen langs om spullen te lenen of voor hulp.

Iemand die gebruik maakt van de aanwezige hulp, is Stella en haar familie. Zij leefde lang een zorgeloos leven totdat ze na verschillende gebeurtenissen in de bijstand terechtkwam. Om het taboe te doorbreken dat heerst rondom armoede, schreef ze het boek Armoede krijg je gratis.

Buurvrouw Natascha kan beamen dat een goede buur van levensbelang is. Ze werd slachtoffer van huiselijk geweld: "De buren maakten een melding bij de politie als er iets was, zij hebben mijn leven gered!". Wij verrassen haar met een warm cadeau voor haar verjaardag.