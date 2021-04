In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze uitzending zijn we op bezoek op het Mijehof.



Hier zijn de buurtgenoten geen vreemden van elkaar. Sterker nog, ze vormen hier een hechte gemeenschap. IJvon maakt actief onderdeel uit van deze gemeenschap door klaar te staan voor mensen als ze een schouder nodig hebben om op uit te huilen. Volgens haar buurman Orville is zij het Orakel van Mijehof, omdat zij alles weet van iedereen in de buurt. Maar klopt dit ook?

Orville zorgt ervoor dat dit gemeenschappelijke gevoel niet alleen geldt voor Mijehof maar voor heel Zuidoost. Dit uit zich onder andere in het project Vitamine V, waarbij vaders van verschillende culturen met elkaar in contact worden gebracht om te praten over ouderschap. Zelf ervaart hij dagelijks het belang van een goede band, als hij zijn moeder Hannah Belliot opzoekt.

Moenira raakte geïnspireerd door haar vader en zette de stichting Life Skills op. Onder het genot van een zelfgemaakt hapje luisteren we naar het zelfgeschreven volkslied van Orville, die sprekend is voor het gevoel dat heerst in de straat.