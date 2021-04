Vroeger betaalde je maar liefst 75 gulden om hier naar binnen te mogen. Dertien jaar geleden moest de exclusieve seksclub noodgedwongen sluiten omdat het overgenomen zou zijn door het criminele circuit. Bekende mensen zoals André Hazes, Charles Aznavour, Arabische prinsen en hele voetbalteams van over de hele wereld bezochten deze unieke plek. Wat er zich binnen afspeelde, bleef ook binnen. We hebben het over 's werelds bekendste bordeel: Yab Yum. Documentairemaakster Anna van ‘t Hek maakte er een documentaire over.

We bezoeken met Anna de men’s club die gevestigd zat op het Singel. Dit doen we niet alleen met Anna, we nemen iemand mee die het van binnen heel goed kent. Oud-sekswerker Metje was vroeger werkzaam in de Yab Yum en kan alle geheime hoekjes laten zien.

Overbuurman Dick, die de boekhouder was van Yab Yum, maakte de men’s club vanuit een andere kant mee. Hij woont tegenover Yab Yum en zag geregeld bijzondere taferelen voorbij komen.

De documentaire Yab Yum is op 19 april te zien op NPO 2 om 20:25.