In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze Koningsdag aflevering zijn we in de Spuistraat in het Centrum.

Ook dit jaar wordt Koningsdag weer een Woningsdag. Hoe doen ze dat in de Spuistraat? Hoe gaan de bewoners dit jaar deze dag vieren?

Hans houdt het dit jaar in ieder geval simpel: hij zal tijdens Koningsdag genieten van een van zijn weinige vrije dagen. Hij runt de winkel Gays & Gadgets in de Spuistraat waar wij een kijkje mogen nemen in zijn fetish kelder.

Niki en Haroen daarentegen kunnen niet wachten en hebben alvast hun inboedel uitgestald op een kleedje voor de deur. Het jonge stel dat in verwachting is van hun eerste kind woont pas sinds kort in de Spuistraat, maar hebben nu al hun strepen verdiend door de buurtkat te redden.

Dat het dit jaar wederom niet uitbundig gevierd mag worden mag de pret niet bederven. Miss Bunty (Mariëlle) zorgt namelijk voor een knallend optreden vanuit haar woonkamer raam.