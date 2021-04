In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Barbusselaan in de Venserpolder.

"Klagen? Nee dat doen wij hier niet ”, in de Barbusselaan houden ze meer van dóén. Zo besloot Vacentia haar kinderwens in vervulling te brengen, zonder dat ze daar een partner voor nodig heeft. Als alleenstaande ouder kan het opvoeden zwaar zijn, maar gelukkig is daar de buurt die haar ondersteunt in deze momenten.

Gilma heeft het haar levensmissie gemaakt om de criminaliteit in de Venserpolder te bestrijden door mensen in contact te laten komen met elkaar. Niet alleen de straat profiteert hiervan, maar de gehele Venserpolder.

Een van de mensen die zij leerde kennen, was Dylan. Als oprichter van Bijlmer Got Talent biedt hij een podium voor onontdekt talent in Zuidoost. Ciqwen laat horen wat zij kan en wat het wonen in zo een betrokken buurt met haar doet.