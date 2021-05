In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Lange Leidsedwarsstraat.

Bij Gordon bezoeken we het kleinste wielermuseum van Nederland. Hij laat zijn pronkstukken zien die hij via internet op de kop heeft getikt. Hij heeft onder andere shirts van legendarische wielrenners en Cecile ruikt zelfs aan het bezwete shirt van Tom Dumoulin. Maar wielren attributen was niet het meest bijzondere dat hij om Marktplaats vond...

Iets verderop in de straat woont Frank die aan ultralopen doet. Dit is hardlopen over een langere afstand dan een marathon. Frank draait zijn hand niet om voor een sprint van hier naar Rotterdam-Zuid.

De vrolijke Roon en zijn vriendin Angela pakken zowel de fiets als de benenwagen voor hun deelname aan pelgrimstochten. Bij hun zit de uitdaging niet in snelheid of afstand maar meer in het krijgen van nieuwe inzichten. Angela deelt wat het haar heeft gebracht.