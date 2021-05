In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze aflevering zijn we in de Bart de Ligtstraat in Oost.

Als je de aangeharkte voortuintjes en de keurige stoep ziet zou je het niet zeggen, maar de Bart de Ligtstraat is misschien wel de meest anarchistische straat van de stad.

De straat dankt zijn naam aan de domineeszoon en anarchist Bart de Ligt. Anarchist Marc verduidelijkt wie hij was en waarom ook jij erover zou moeten nadenken om anarchistisch te worden.



Denkt iedereen er in de straat zo over? Dat gaan we zien als we bij buurtbewoner Mark en zijn dochter Lelie op bezoek gaan. Zij hebben zelf een bijzondere ervaring met Bart de Ligt.

Wie ook een bijzondere ervaring staat te wachten, is de vrouw van Pieter, Susan. Zonder haar was Pieter nergens en in deze mannenaflevering wordt zo toch nog een ode gebracht aan de vrouw.